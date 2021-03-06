7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 6 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها المنتخب يُعلن اليوم أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتىّ كينيا وجزر القمر، موسيماني يحسم مصير عودة كهربا للتدريبات الجماعية في الأهلي .

موسيماني يحسم مصير عودة كهربا للتدريبات الجماعية في الأهلي

يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بشأن المشاركة في المران الجماعي الفترة المقبلة. الأهلي أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهراً بسبب عدم الالتزام قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة نتيجة اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسياً عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

المنتخب يُعلن اليوم أسماء اللاعبين المحترفين لمباراتىّ كينيا وجزر القمر

يعلن اليوم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، أسماء اللاعبين المحترفين المقرر استدعاءهم لمباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022 ، حيث تنص اللوائح علي ارسال المنتخبات أستدعاءات للاعبين قبل المعسكر بأسبوعين.

سرقة حكم مباراة النجوم والمريخ فى القسم الثانى

تعرض الحكم المساعد محمد محمود لطفى لحادث سرقة خلال تواجده ضمن طاقم حكام مباراة النجوم والمريخ التى اقميت أمس الجمعة، ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة فى دورى القسم الثانى، حيث تمت سرقة هاتفه المحمول.

طالب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، بإرسال القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 50 لاعباً قبل منتصف شهر مايو المقبل، وهو الموعد النهائى لإرسال القائمة.

حدد نادى الترجي التونسي موعد السفر إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، حيث سيحل أبناء باب سويقة ضيوفاً على القلعة البيضاء يوم 16 مارس الجاري، بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى القاهرة.