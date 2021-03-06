شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المحاضرة الأخيرة للأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة أخيرة مع لاعبى الفريق فى السادسة والنصف مساء اليوم لشرح النصائح الأخيرة قبل مباراة فيتا كلوب الكونغولي ببطولة أفريقيا.

كما يعلن موسيماني خلال المحاضرة التشكيل الذى سيخوض به الفريق المباراة المرتقبة والتى تقام فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلقى موسيماني خلال المحاضرة التى تستغرق 15 دقيقة بعض التعليمات الأخيرة ودور كل لاعب فى المباراة.

وبعد المحاضرة تتجه حافلة الأهلي لاستاد القاهرة لخوض المباراة التى تأتى بعد خسارة الأهلي من سيمبا التنزاني بملعب الأخير في الجولة الماضية.

على صعيد متصل، كشف بيتسو موسيماني أن مباراة اليوم أمام فيتا كلوب مهمة للغاية من أجل حسم الصعود لدوري الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، خاصة أننا نلعب على ملعبنا ونتوقع الفوز ولكن ليست بسهولة وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فيتا كلوب فريق صعب ومعهم صديقى فلوران ابيجي، وفازوا فى آخر مباراة بينما نحن خسرنا، ويرغب فى تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف المدير الفني للقلعة الحمراء، هدفنا جعل نادينا وجماهيرنا في حالة مزاجية جيدة وستتحقق بالفوز غدا، ودائما كان لدينا مشكلة في الغيابات وفي مرحلة ما كان هناك 11 لاعبا غائبين منهم 7 كورونا و4 إصابات وفي مباراة المريخ عانينا من غيابات ولم نحمل الغيابات مسؤولية الخسارة ، و نحاول الأداء بنظام مختلف عن أي فريق آخر ولعبنا 3 مباريات في 9 أيام بكأس العالم للأندية وكانت مباريات قوية في وقت قصير ولم تعترض على ذلك.

وتابع بيتسو، نتحفظ فى مسألة الأخلاق ونحب كل اللاعبين وعندما يخرج لاعب عن النظام لا بد من الحفاظ على أخلاقيات الفريق ونجعل غرفة الملابس جيدة ولا نخسر الفريق بسبب شخص واحد، ولا يوجد لاعب تعرض للإصابة أو لكورونا، واي لاعب لا يشارك لا يؤثر على الفريق لأنه يكسب بشكل مستمر ولكن الأهم الالتزام والاخلاقيات والفريق اكبر من اي شخص وهذه مبادئ الأهلي من قبل القدوم إلى هنا ، مضيفا أنه يرفض التعليق على ما ذكره الفيفا بشأن ضعف مستوى التنافسية في الدوري المصري لسيطرة الأهلي على غالبية الألقاب ، و أنه بحاجة للفوز على فيتا كلوب من أجل تحسن مستوى أداء الأهلي.