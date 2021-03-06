شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحرك من فندق الإقامة لملعب رادس لمواجهة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من فندق الإقامة فى تونس، متوجهًا إلى ستاد رادس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجى التونسى فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتناول لاعبو الزمالك وجبة الغداء الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، وبعدها ألقى المدير الفنى محاضرة على اللاعبين فى الساعة 3:00، ثم تحركت حافلة الفريق فى الثالثة والنصف إلى ملعب المباراة كما هو متفق عليه فى الاجتماع الفنى للقاء.

وألقى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين شرح فيها طريقة اللعب ومهام كل لاعب ف المباراة كما كشف عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به اللقاء .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمود جنش في حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي، في خط الوسط.. فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما، في خط الهجوم.. أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - حميد أحداد

ويحتل الترجي التونسى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض جولتين، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتى تونجيت السنغالى فى المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.