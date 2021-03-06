شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستقر على جنش فى حراسة مرمى الزمالك أمام الترجى وعلاء احتياطيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة الترجى التونسى فى المباراة المقرر لها فى السادسة مساء اليوم بالملعب الأوليمبي برادس، وظهرت بعض المفاجأت فى التشكيل الذى استقر عليه باتشيكو لخوض المباراة.

واستقر الخواجة البرتغالى، على استمرار محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة مرمى الفريق، رغم أن بعض المؤشرات كانت تؤكد عودة محمد أبو جبل لحراسة المرمى، كما سيدفع باتشيكو بمحمد عبد الغنى فى خط الدفاع مع تواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء، فى الوقت الذى سيعتمد علي حميد أحداد فى خط الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع للمباراة كالتالى..

محمود جنش في حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حمزة المثلوثي

في خط الوسط.. فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما

في خط الهجوم.. أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو" - حميد أحداد

ومن المنتظر أن يعلن باتشيكو عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به المباراة، فور الوصل إلى ملعب المباراة، حيث تناول اللاعبون وجبة الغداء وألقى المدرب المحاضرة الفنية الأخيرة قبل التوجه إلى ستاد رادس.

ويحتل الترجي التونسى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتى تونجيث السنغالى فى المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.