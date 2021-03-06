شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتناول الغداء وباتشيكو يُلقى المحاضرة الأخيرة قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وجبة الغداء منذ قليل، وفقا للبرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني للفريق، وألقى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى على اللاعبين المحاضرة الفنية الأخيرة قبل التحرك لملعب رادس.

ووجه الجهاز الفني التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة، وكشف نقاط القوة والضعف بفريق الترجي التونسي، حيث يحل الفارس الأبيض ضيفا على الترجي التونسي في السادسة مساء اليوم بالملعب الأوليمبي برادس.

وحرص البرتغالى باتشيكو على منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالتحرك داخل الملعب، مع العمل على تسجيل هدف مبكر فى شباك الفريق التونسى لإرباك حساباتهم، كما منح المدافعين تعليمات خاصة لمنع الهجمات عن مرمى الزمالك.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي فى تونس شهدت نجاح الأبيض فى تحقيق الفوز خلال مباراتين وفاز بطل تونس فى مثلهما، بينما تعادل الفريقان فى مباراة وحيدة، ومن حيث تسجيل الأهداف فى المباريات السابقة، بتونس أحرز لاعبو الأبيض 6 أهداف فى مرمى بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 7 أهداف.

ويحتل الترجي التونسى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتى تونجيث السنغالى فى المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.