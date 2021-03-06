شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب الليلة فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة وجماهير الأهلى على وجه الخصوص مباراة المارد الأحمر أمام فيتا كلوب الكونغولى مساء اليوم فى بطولة أفريقيا، فالجماهير الأهلاوية تتطلع لتعويض الخسارة الأخيرة من سيمبا التنزانى بملعب الأخير، ونلقى فى التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بالمباراة المرتقبة.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى؟

ج: المباراة تقام فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

س: ماذا فعل الأهلى وفيتا كلوب فى الجولة الماضية؟

ج: الأهلى خسر من سيمبا فى تتزانيا بهدف نظيف فيما فاز فيتا كلوب على المريخ السودانى بملعب الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.

س: ماذا عن تاريخ مواجهات الأهلى بأندية الكونغو؟

ج: مواجهة الأهلى ضد فيتا كلوب الليلة هى اللقاء رقم 7 الذى يجمع الأهلى بأندية الكونغو الديمقراطية، ويتفوق الأهلى فى تاريخ المواجهات مع الفرق الكونغولية بـ 3 انتصارات، مقابل خسارتين وتعادل فى دورى أبطال أفريقيا.. أحرز الأهلى فى ممثلى الكونغو الديمقراطية 5 أهداف واهتزت شباكه 4 مرات.

كانت بداية مواجهات الأهلى مع الفرق الكونغولية مع مازيمبى بدور المجموعات لدورى الأبطال عام 2002 وحقق الأحمر الفوز فى القاهرة 1-0، وفى الإياب بالكونغو تعادلا سلبيا.

آخر المواجهات كانت أمام فيتا كلوب بدور المجموعات 2019، وفاز الأهلى فى استاد برج العرب 2-0، أحرزهما ناصر ماهر وعلى معلول، وفى كينشاسا حقق فيتا كلوب الفوز 1-0، بهدف كيسيندا.

واستعد فريق الأهلى جيدا لمواجهة فيتا كلوب، وعكف الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى على دراسة المنافس، كما عمل على دراسة فيتا كلوب لمعرفة أسلوب لعبه وطريقته عند الاستحواذ على الكرة أو فى وضعية الدفاع وكذلك عند التحضير وبناء الهجمات وأهم اللاعبين فى صفوفه والتى قد تمثل عبئا على الأهلى فى موقعة استاد القاهرة الليلة.

س: ماذا عن غيابات الأهلى أمام فيتا كلوب الليلة؟

ج: يفقد الأهلى الليلة جهود كل من أيمن أشرف ووليد سليمان وعلى معلول وصلاح محسن للإصابة، فيما يغيب كهربا بسبب أزمته الأخيرة مع موسيماني.