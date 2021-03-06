شكرا لقرائتكم خبر عن "اليد" يجرب تعديلات الاتحاد الدولى على قانون اللعبة فى مسابقتى 2004 و2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد كرة اليد تجربة التعديلات الجديدة الخاصة بقانون اللعبة والمقترحة من الاتحاد الدولى لإدخالها خلال المرحلة المقبلة فى مسابقتى مواليد 2004، 2006 بدءاً من مباريات دور الـ 16.

واختار الاتحاد الدولى الاتحاد المصرى للعبة لتجريب التعديلات ضمن 10 اتحادات آخرين، حيث قام الاتحاد المصرى بإرسالها للأندية المشاركة للاطلاع عليها قبل تطبيقها فى المباريات.

ومن أبرز التعديلات المقترحة، تخفيض العدد الأقصى من التمريرات للفريق المهاجم من 6 إلى 4 بعد رفع الإشارة التحذيرية للعب السلبى قبل احتساب الرمية الحرة وإيقاف مباشر لمدة دقيقتين بدلا من الاستبعاد عندما يصاب حارس المرمى فى الرأس بالكرة أثناء اللعب.



تعديلات اليد 1



تعديلات اليد 2

من ناحية أخرى ، تستضيف صالة أكتوبر الدولية نهائيات دورى سيدات اليد للموسم المحلى 2020 /2021 ، حيث يشهد دور قبل النهائى مواجهة بين سبورتنج مع الأهلى، والشمس مع الزمالك يوم 16 مارس الجارى، بينما يقام النهائى فى اليوم التالى 17 من نفس الشهر.

وتشهد مباريات كرة اليد حضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط فى ظل تخفيض أعداد الحضور للحماية من فيروس كورونا، حيث إن مباريات القمة تقتصر على حاملى البطاقات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة الناديين فقط.

وتقام الجولة الـ 30 من دورى عمومى سيدات اليد الجمعة المقبل، بمواجهات بين كل من، المعادى مع الشمس والزمالك مع الطيران والجزيرة مع سموحة و6 أكتوبر مع سبورتنج والزهور مع الأهلى وأصحاب الجياد مع منوف وتشامبيون الرحاب مع هليوبوليس و مدينة نصر مع حلوان.

ويشهد دورى محترفي كرة اليد حاليا فترة توقف، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد استئنافه يوم 19 مارس الجارى بالدور الثانى من المرحلة الثانية بعد انتهاء الدور الأول بتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

ومن المقرر أن تشهد فترة توقف الدولى دخول منتخب مصر معسكرا مغلقا بإسبانيا فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو المقرر لها شهر يوليو المقبل.