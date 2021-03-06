شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندرى يطمئن على فكرى مرسى نجم الجيل الذهبى لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على التواصل والاطمئنان على الحالة الصحية لـ فكرى مرسى، أحد نجوم الجيل الذهبى لزعيم الثغر، الذى أصيب بوعكة صحية فى الآونة الأخيرة.



الكابتن فكرى مرسى

ووفقا للموقع الرسمى لزعيم الثغر، أرسل رئيس النادى باقة ورد لـ فكرى مرسى أحد نجوم الزمن الجميل، متمنيا له الشفاء العاجل، وأكد مصيلحى كامل الدعم للنجم الكبير، مشددا على أن نادى الاتحاد السكندرى لا يتخلى أبداً عن أبنائه المخلصين.





من ناحية أخرى، حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف الأول عن طريق ويليامز روماريو مهاجم الاتحاد فى الدقيقة 35، برأسية متقنة بعد عرضية نفذها السيد سالم ووصل إليها متأخرا حارس الإنتاج محمد عصام الغندورن قبل أن يتمكن رزاق سيسيه من تسجيل الهدف الثانى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 10 نقاط حصدها الفريق من 15 مباراة، حيث فازوا فى مباراتين وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 9 لقاءات، وسجل لاعبو الانتاج 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.