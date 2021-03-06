شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستقر على أجايى لقيادة هجوم الأهلي أمام فيتا كلوب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الدفع بالنيجيري جونيور أجايي لقيادة هجوم الفريق الأحمر الليلة ضد فيتا كلوب الكونغولي فى المباراة التى تجمعهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويتجه موسيمانى للدفع باللاعب النيجيرى على حساب الثنائى والتر بواليا ومحمد شريف.

ويفضل موسيمانى الدفع بأجايي في مباراة فيتا كلوب بسبب ارتفاع مستواه الفنى الفترة الأخيرة وتألقه بشكل لافت منذ العودة من الإصابة، ولخبرته باللعب في مركز المهاجم الصريح وإجادته فيه من قبل، عن الاعتماد على أحد الثنائي بواليا وشريف اللذين يمران بحالة عدم ثقة وتراجع فى المستوى.

ولم يستغل والتر بواليا الفرص التى حصل عليها بالأهلي حيث لم يسجل سوى هدف وحيد ويضيع العديد من الفرص أمام مرمى المنافسين، وهو ما دفع موسيماني للتفكير في عدم الاستعانة به أمام فيتا كلوب الليلة التي لا تحتمل إضاعة الفرص الكثيرة.

كما يستبعد موسيماني محمد شريف من المشاركة الأساسية بمباراة الليلة بعد تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة منذ ابتعاده عن المشاركة الأساسية، وعدم ظهوره بمستوى جيد في الأوقات التي شارك فيها على عكس ما حدث منه في بداية الموسم الحالي.