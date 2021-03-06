شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ الزمالك والترجي فى البطولات الأفريقية بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك فى السادسة مساء اليوم، السبت، ضيفاً ثقيلاً على نظيره الترجى التونسى على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة من دورى المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ونرصد فى التقرير التالى تاريخ بطولات الزمالك والترجي فى البطولات الأفريقية..

تاريخ الزمالك فى جميع

النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا تشهد المشاركة رقم 38 فى تاريخ مشاركة الزمالك بجميع البطولات الأفريقية، لعب خلالها الفريق 268 مباراة وحقق 134 فوزا و58 تعادلا و76 هزيمة، وسجل 411 هدفا واستقبلت شباكه 244.

ويعتلى عبد الحليم علي مهاجم الزمالك السابق ومدير الكرة الحالى صدارة ترتيب هدافي الزمالك عبر تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 23 هدفا، يليه جمال عبد الحميد برصيد 16 هدفا، وحازم إمام برصيد 12 هدفا، ثم جمال حمزة 11 هدفا، ثم طارق يحيى وأيمن منصور وحسام حسن برصيد 10 أهداف لكل منهم.

تاريخ الترجي فى البطولات الأفريقية

يشارك الترجى فى البطولات الأفريقية للمرة رقم 32 ولعب الفريق التونسي 316 مباراة حقق خلالها 166 فوزاً و81 تعادلاً و69 هزيمة، وسجل 525 هدفاً مقابل 266.

تاريخ الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

يشارك الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 24 في تاريخه، ولعب الفريق 195 مباراة حقق خلالها 95 فوزاً و44 تعادلا و56 هزيمة، وسجل 294 هدفاً مقابل 181،

ويعتلى جمال عبد الحميد صدارة ترتيب هدافي الزمالك عبر تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 16 هدفاً، ثم عبد الحليم على 12 هدفاً، ثم طارق يحيى وحازم إمام وجمال حمرة برصيد 10 أهداف.

تاريخ الترجي في دوري أبطال أفريقيا

يشارك الترجي في دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 26 فى تاريخه، ولعب الفريق 249 مباراة حقق خلالها 134 فوزا و68 تعادلا و47 هزيمة، وسجل 409 أهداف مقابل 204.