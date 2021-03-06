النني يشاهد سقوط أرسنال في فخ التعادل أمام بيرنلي من مقاعد البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سقط نادي أرسنال الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام فريق بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح بيير إيميريك أوباميانج أهداف اللقاء بهدف مبكر في الدقيقة 8، ولكن تمكن كريس وود مهاجم بيرنلي من تعديل كفة فريقه في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

وتراجع حكم اللقاء عن منح أرسنال ركلة جزاء في الدقيقة 84 من زمن اللقاء وبطاقة حمراء لإيريك بيترز لاعب بيرنلي، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتواجد النجم المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال، طوال الـ90 دقيقة عمر المباراة، ولم يلجأ المدرب ميكيل أرتيتا للاستعانة بخدماته.

وظل أرسنال في المركز العاشر برصيد 38 نقطة، بينما أصبح بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.