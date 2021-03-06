ياسر إبراهيم: عُرض عليّ أموالًا أعلى للعودة للزمالك.. ولم يكن لي نصيبًا بصفوفه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي الحالي، إن فترة لعبه بصفوف نادي الزمالك كانت جيدة؛ إذ حصت بطولات.

وأضاف إبراهيم، خلال حلوله ضيفاً بالحلقة الثانية من برنامج "الدربي" برعاية WE:"حصلت على بطولتي كأس وبطولة الدوري ولكن لم أشارك به كثيراً ثم رحلت لصفوف سموحة".

وأوضح لاعب الأهلي الحالي، أن الزمالك عرض عليه مبلغاً مالياً أعلى للانضمام لصفوفه خلال تواجده بصفوف نادي سموحة السكندري.

وأتم إبراهيم تصريحاته بـ:"الزمالك فريق كبير؛ فيضم لاعبين كبار ومجلس إدارة محترم ولكن لم يكن لي نصيباً وحين يقابلني الجمهور هناك من يحبك ومن ذاكر فترة تواجدي يقول لي أنت ظُلمت".

وانتقل ياسر إبراهيم لصفوف الزمالك في موسم 2013/2014 قادمًا من المنصورة قبل أن يخرج معاراً لصفوف سموحة الذي اشتراه نهائياً موسم 2016/2017 قبل أن ينتقل في موسم 2018/2019 منه لصفوف الأهلي.

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