زيدان يعلن عودة بنزيما أمام أتلتيكو.. ويصرح: ديربي مدريد بمثابة نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية كريم بنزيما مهاجم الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، مشيراً إلى أن المباراة ستكون خاصة.

ويلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "بالطبع يوم غد سوف يكون ديربي خاص كما هي العادة في مثل هذه المباريات ولكن نحن مُستعدين لها".

وأضاف: "يوم غد لدينا نهائي آخر وكل المباريات بمثابة نهائي لنا وسوف نواصل القتال حتى النهاية من أجل الليجا، مهما حدث يوم غد سوف نقاتل، الأهم أن نخرج للملعب وأن نلعب بشكل جيد للغاية".

وأردف زيدان: "كل المباريات التي فزنا بها في الماضي ضد أتلتيكو مدريد لن تساعدنا غداً، نريد أن نلعب مباراة جيدة وعلينا أن نلعب مباراة رائعة ضد منافس كبير، ستكون مباراة رائعة، غداً ستكون مباراة بمثابة نهائي ونريد تقديم أشياء رائعة وجيدة على أرضية الملعب".

وعن جاهزية كريم بنزيما، قال زيدان: "بنزيما لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا وهو الرقم 9 لنا ومن المهم أن يتواجد، كريم سوف يكون معنا غداً وهو مُستعد، بالنسبة للأشخاص الذين يحبون كرة القدم فبنزيما هو متعة كرة القدم".

وواصل: "لا أريد المخاطرة بلاعبي فريقي لأنهم قد يتعرضون للإصابة مرة أخرى، أنا لا أخاطر بلاعبي فريقي أبداً وسترى غداً من سيلعب".

وتابع المدير الفني الفرنسي: "عانينا من إصابات كثيرة ولكن كان لدينا دائماً لاعبون آخرون على أرض الملعب، إنه شيء يحدث لكل فريق".

وعن موعد عودة هازارد، صرح مدرب ريال مدريد: "هازارد ليس لديه إصابة جديدة، نريده أن يكون معنا وجاهز بنسبة 100٪، نحن نعلم مدى أهميته ولكن علينا التحلي بالصبر والانتظار حتى يشعر بالارتياح والقوة مرة أخرى، لن نخاطر به، إنه يشعر بالرضا وآمل أن يكون معنا الأسبوع المقبل".

واختتم زيدان تصريحاته: "من الناحية الدفاعية فلدينا لاعبون يقومون بعمل جيد، ونحن نعلم بأن الدفاع مصدر قوتنا، علينا أن نستمر على هذا المستوى الدفاعي، في مثل هذه المباريات فقط التفاصيل الصغيرة هي من تحسم اللقاء".