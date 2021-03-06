النني بديلا في مواجهة أرسنال أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة أمام بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس النجم المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مواجهة بيرنلي.

يحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

ويتكون تشكيل أرسنال من: لينو، تشامبرز، ديفيد لويز، بابلو ماري، تيرني، توماس بارتي، جرانيت تشاكا، باكايو ساكا، مارتن اوديجارد، ويليان، أوباميانج.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: ريان، بيليرين، هولدينج، جابرييل، محمد النني، داني سيبايوس، بيبي، مارتينيلي، لاكازيت.