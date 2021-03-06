سفيرة مصر في السنغال تتحدث.. عن توقف الدوري.. وخوض توينجيت المباريات خارج أرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت سفيرة مصر في السنغال، نهى خضر، إن اتحاد الكرة السنغالي أعلن الإيقاف المؤقت للدوري المحلي بالبلاد حتى تستقر الأوضاع.

وشددت خضر، خلال مداخلة أُجريت معها ببرنامج بي أون تايم، اليوم السبت:"لم يتوقف الوقف النهائي للبطولات وكذلك لم يتم التطرق لمنع الأندية من المشاركة في المباريات القارية والدولية".

وأتمت سفيرة مصر في السنغال تصريحاتها بقولها:"اتحاد الكرة السنغالي لم يتطرق من بعيد أو قريب لخوض مباريات توينجيت خارج السنغال".

وكان الزمالك قد تعادل سلبياً أمام نظيره توينجيت خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتذيل توينجيت جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد نقطة بفارق نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني وكذلك مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر الترجي المجموعة بـ 4 نقاط.

ويستضيف الترجي مساء اليوم السبت نظيره الزمالك في تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.