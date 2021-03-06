طارق يحيى: مباراة الزمالك والترجي ستكون متكافئة.. ويجب استغلال غياب الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أنه يجب على الفريق استغلال غياب الجماهير في مواجهة الترجي التونسي، مشيراً إلى أن المباراة ستكون متكافئة بين الفريقين.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الترجي التونسي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال طارق يحيى في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "الانتقال من أي نادي إلى الزمالك تكون مختلفة، واللاعبون يحتاجون للتوفيق، واللاعبون يصنعون الفرص ولكن هناك سوء توفيق".

وأضاف: "غياب مصطفى محمد مؤثر، ولكن أتمنى أن يعود مروان حمدي وسيف الدين الجزيري للتهديف مرة أخرى، وأقصينا الترجي من دوري الأبطال الموسم الماضي ويجب على لاعبي الزمالك أن تبدأ من هذه النقطة والمباراة ستكون متكافئة".

وأكمل: "يجب على الزمالك استغلال غياب الجماهير لأن الترجي يلعب خارج ملعبه أفضل من ملعبه، والجميع يكون مسؤول عن النتائج، ولاعبي الزمالك لاعبين كبار ولا يوجد تراجع في المستوى بل هناك سوء توفيق".

واختتم طارق يحيى تصريحاته: "يجب إعادة الفورمة لبعض اللاعبين والثلاثي إمام عاشور وفرجاني ساسي وطارق حامد متميزين، وتقييمي للفريق أنه فريق جيد ومحترم وعندما يركزون في الملعب لا يوجد أحد يقدر يقف أمامهم".