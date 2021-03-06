حكم روماني يحذر من أموال العرب بعد أحداث مباراة الهلال والرائد في السعودية

أبرزت صحيفة “جازيتا سبور” الرومانية غياب الحكام الرومانيين الأفضل تصنيفًا، أوفيديو هاتيجان وإستفان كوفاكس، عن إدارة المباريات في الدوري الروماني، بسبب تواجدهما لإدارة مباراة الهلال والرائد، أمس

الجمعة، ضمن الجولة 22 من دوري كأ الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت لصالح الهلال 2ـ1.

وكان هاتيجان هو حكم الساحة في مباراة الهلال والرائد، بينما كان كوفاكس حكم الـVAR، وكان معهما المساعدين أوكتافيان أوفري وسيباستيان جورجي.

الحكم الروماني السابق، ماريوس أفرام، علق على الأمر بقوله: “الوضع صعب في رومانيا بعد أن تأخذ 10.000 دولار من العرب. يجب أن تُعطى الأولوية للبطولة المحلية”.

وأضاف صاحب الـ41 عامًا: “في النهاية، يجب أن نكون سعداء وندعمهما، لكن دعونا لا ننسى أن أولويتهما يجب أن تكون البطولة المحلية! وهذا صعب للغاية. تذهب للتحكيم في الخارج ، لديك 5000-6000 يورو لكل مباراة”.

وأنهى بقوله: “اذهب إلى المملكة العربية السعودية، وستعود ومعك 10000 دولار في جيبك. من الصعب المجيء إلى رومانيا للتحكيم بعد هذا”.