عاجل | تشكيلة العين الاساسية امام الوصل في الدوري الاماراتي

أعلن المدرب البرتغالي “بيدرو ايمانويل” تشكيلة العين الاساسية لمواجهة الوصل ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

وينقل البث المباشر لمباراة “العين والوصل” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “علي سعيد الكعبي”.

وعلى غير عادته قرر المدرب بيدرو ايمانويل تغيير الرسم التكتيكي، ليلعب بأربعة مدافعين في الخط الخلفي بدلًا من ثلاثة، على أن يلعب بلاعبين كارتكاز، وثلاثة من أمامهم وفي المقدمة مهاجم وحيد.

وتعرض العين لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام “الظفرة”، ليواصل إهدار النقاط السهلة ويبتعد عن المربع الذهبي الذي كان قد أقترب منه بانتصاره على الشارقة والفجيرة.

ويتواجد العين في المركز السادس، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع “بني ياس”، وجمع البنفسج 30 نقطة حتى الآن من 18 مباراة، انتصر في 8 مباريات، وتعادل في 6، وخسر في 4 مناسبات.

في المقابل، لم يتذوق نادي الوصل طعم الخسارة في الدوري الاماراتي منذ 8 جولات، حيث فاز في 4 مباريات، وتعادل في مثلها.

ويقبع الوصل في المركز الثامن برصيد 28 نقطة، جمعها من 18 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4، وتلقى 6 هزائم.

تشكيلة العين الاساسية امام الوصل في الدوري الاماراتي

خالد عيسى.

سعيد جمعة السعدي – تسوكاسا شيوتاني – مهند سالم العنزي – إيريك جورجينس دو مينيزيس.

فهد سالم حديد – نادر يحيى.

بندر محمد الأحبابي – خالد البلوشي – كايو كانيدو كوريا.

لابا كودجو فودوه.

تشكيلة الوصل الاساسية

حميد عبدالله النجار.

ناتان فيليبي – محمد سبيل عبيد – نيريس – عبد الرحمن صالح.

نيكولاس أوروز – حسن إبراهيم جمعة.

فابيو دي ليما – رونالدو منديز – ناصر محمود نور.

جواو فيجويريدو.

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