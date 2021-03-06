هاتريك رومارينيو مع اتحاد جدة يثير اهتمام صحيفة برازيلية

اهتمت صحيفة “centraldotimao” البرازيلية بتألق محترف الاتحاد السعودي، رومارينيو، خلال مواجهة الأمس أمام الوحدة، ضمن الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز العميد 4 ـ 2، وتسجيل رومارينيو ثلاثة أهداف لفريقه “هاتريك”.

وقالت: “سجل رومارينيو 3 أهداف في فوز الاتحاد على الوحدة 4 ـ 2، بعد هذا التميز أصبح نجم كورينثيانز السابق ثاني أفضل هدافي الدوري السعودي، برصيد 14 هدفًا في المسابقة”.

ونقلت تصريحات رومارينيو عقب الفوز، حيث قال: “أنا سعيد لأنني قادر على المساعدة في تسجيل الأهداف، ولبقاءنا في المنافسة. نحن نقاتل في القمة، وهو ما يحفزنا ويجعلنا نعمل بجد أكبر للحصول على النتائج. لقد كان يومًا جيدًا جدًا للجميع”.

ووصل رومارينيو إلى هدفه السادس عشر في 25 مباراة مع الاتحاد منذ حضور المدرب فابيو كاريلي، وأصبح اللاعب أكثر البرازيليين تسجيلا للأهداف حتى الآن في الموسم الحالي.

بقميص الاتحاد، شارك رومارينيو في 108 مباراة، وأحرز 61 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة في الوقت الذي قضاه في النادي الجداوي.

ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال الوصيف، و7 نقاط عن الشباب صاحب الصدارة.