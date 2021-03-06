عاجل | تشكيلة المريخ الاساسية امام سيمبا في دوري ابطال افريقيا

تعرف على تشكيلة المريخ الاساسية امام سيمبا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، والتي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان.

أعلن المدرب التونسي “نصر الدين النابي” تشكيلة المريخ الاساسية لمواجهة سيمبا منذ دقائق قليلة، والتي شهدت تواجد المهاجم دارين ماتوكس وحيدًا في المقدمة.

وينقل بث مباشر المريخ وسيمبا على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة بين سبورتس كونيكت.

ويتطلع المريخ إلى تحقيق الانتصار على سيمبا من أجل إحياء آماله في خطف إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي، فيما سيسعى الفريق التنزاني إلى خطف الثلاث نقاط لوضع قدمًا في الدور الموالي قبل آخر 3 جولات.

ويتصدر سيمبا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتقاسم المركز الثاني كل من فيتا كلوب والاهلي برصيد 3 نقاط في رصيدهما، ويقبع المريخ في المركز الرابع والأخير دون نقاط.

تشكيلة المريخ الاساسية امام سيمبا في دوري ابطال افريقيا

منجد النيل.

حمزة داوود – بخيت خميس – أحمد محمد – أحمد أدم.

تاج الدين النور – وجدي علاء.

عبد الرحمن حسن – توني إيدجوماريجوي – سيف الدين بخيت.

دارين ماتكوس.

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