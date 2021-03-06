سوق الانتقالات | لوكا يوفيتش غير متحمس للعودة إلى ريال مدريد

أكد الصربي الدولي لوكا يوفيتش أنه سيفكر في مستقبله عندما ينتهي الموسم الحالي مشيرًا إلى أن البقاء في آينتراخت فرانكفورت الألماني أمر وارد.

ويلعب جوفيتش في إنتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال جوفيتش في تصريحات نشرتها صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم السبت : “سأفكر في مستقبلي عندما ينتهي الموسم الحالي .. كل شيء ممكن”.

وأوضح : “في الوقت الحالي ، أفكر فقط في إنتراخت، وأجتهد للأظهر بأفضل مستوياتي في المباريات المقبلة”.

ولعب جوفيتش لفريق آينتراخت فرانكفورت بين عامي 2017 و2019 وسجل للفريق 25 هدفًا في 52 مباراة قبل انتقاله لريال مدريد.

ولكن اللاعب لم يستطع فرض نفسه على تشكيلة الريال ليعود إلى فرانكفورت في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ووصف جوفيتش عودته إلى إنتراخت على سبيل الإعارة قائلًا : “انتقال جيد لأن الكثير من الأشياء تناسبني هنا”.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الرابع في الدوري الألماني (بوندسليجا) حيث ينافس على حجز مكان بالبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.