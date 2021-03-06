ميجيل هيريرا عن تدريب الشباب السعودي: “رفضت عرضًا مغريًا”

كشف المدرب المكسيكي، ميغيل هيريرا، عن سبب رفضه عرض كبير من أحد الفرق السعودية خلال الفترة الماضية، لتولي قيادته مقابل 4 مليون دولار سنويًا.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي الشباب السعودي بعد إقالة مدربه البرتغالي بيدرو كايكسينها بدأ في البحث عن بديل له، ووضع المكسيكي هيريرا على رأس أولوياته، وقدم له عرض بقيمة 4 مليون راتب دولار في العام.

لكن هيريرا رفض عرض الشباب، وشرح أسباب ذلك في تصريحات عبر إحدى القنوات على “يوتيوب”، حيث قال أن بعد المسافة كان عائق كبير؛ لرغبته في التواجد بقرب عائلته.

وأضاف بأن: “تعلم لغة أخرى سيكون معقدًا، على الرغم من حقيقة أن النادي كان سيوفر لي مترجمًا إنجليزيًا للتواصل مع جميع اللاعبين، لكن كنت متحفظ حيال ذلك. أعتقد أن الأفضل هو التواصل المباشر مع اللاعبين وليس عن طريق مترجم فوري”.

ويقوم ميغيل هيريرا بتحليل مباريات الدوري المكسيكي عبر قناته على “يوتيوب”، على أمل أن يبدأ تجربة جديدة قريبًا بعد مغادرته فريق كلوب أميركا المكسيكي.