معجزة منحت الهلال السعودي الفوز “المؤلم” على الرائد

أكدت صحيفة “futbolperuano” البيروفية أن الهلال السعودي حقق الفوز بطريقة مؤلمة على ضيفه الرائد، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة 22 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الصحيفة: “أعطت معجزة في وقت متأخر من المباراة فوز الهلال بنتيجة 2-1.بدأ أندريه كاريلو منذ البداية، لكن تم تغييره في الدقيقة 69″.

وأضافت: “في الشوط الأول لم تكن هناك فرص واضحة للتسجيل، لكن كانت هناك سيطرة واضحة لفريق الهلال. ولم ينعكس ذلك إلا في الشوط الثاني، حيث نجح ياسر الشهراني في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56. ومع ذلك، جاء سوء الحظ للهلال، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد علي البليهي مما سمح للرائد بالتفاعل والسيطرة على المباراة”.

وأشارت إلى أن حكم اللقاء احتسب ركلة جزاء ضد الهلال في الدقيقة 68 جاء منها هدف تعادل الرائد عن طيق كريم البركاوي، وبعدها تم تغيير كاريلو، ودخول متعب المفرج.

وأنهت بقولها: “كان كل شيء يسير إلى نهاية المباراة بالتعادل، وهي نتيجة كانت ستؤثر على الهلال في سعيه للقتال من أجل لقب البطولة. عند الدقيقة 93 تم احتساب ركلة حرة لصالح الفريق الأزرق، تم التسديد من بعيد وأمسك الحارس عز الدين دوخة بالكرة ودخل بها المرمى بغرابة شديدة. انتصار بنتيجة 2-1 على الرائد ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 42 وحدة ويتأخر بثلاث نقاط عن المتصدر الشباب الذي تعادل 1-1 أمام القادسية”.