بث مباشر | شاهد الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا “يلا شوت”

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شاهد بث مباشر يلا شوت لمباراة الزمالك المصري والترجي التونسي، في أهم مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
وينقل بث مباشر الزمالك والترجي على قناة بي ان سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة بين سبورتس كونيكت.
وتقام مواجهة الزمالك والترجي على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت تونس، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.
يتواجد الزمالك المصري والترجي التونسي في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من، مولودية الجزائر الجزائري، وتونغيث السنغالي.
وتعادل الترجي في الجولة الماضية “الثانية” أمام مولودية الجزائر بنتيجة (1-1)، وقبل ذلك فاز على تونغيث في الجولة الأولى بنتيجة (2-1).
في المقابل، تعادل نادي الزمالك مع تونغيث بنتيجة (0-0)، وتعادل ايضًا في مباراته الأولى أمام “مولودية الجزائر” بنفس النتيجة (0-0).
ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر والزمالك في المركز الثاني بنقطتين في رصيدهما، فيما يقبع تونغيث في المركز الرابع والأخير.
وسيسعى الترجي إلى تحقيق الانتصار على الزمالك اليوم من أجل تعزيز صدارته للإقتراب أكثر من حسم تأهله إلى دور ربع النهائي، وأخذ ثأره من الفريق المصري الذي أطاح به من ربع النهائي الموسم الماضي، وحرمه من مواصلة الدفاع عن لقبه الرابع الذي توج به في 2019 أمام نادي الوداد المغربي، كما فاز عليه في مباراة كأس السوبر الافريقي في قطر بنتيجة (3-1).
ولن يقف الزمالك مكتوف اليدين أمام طموحات الترجي، حيث سيتطلع إلى انتزاع الثلاث النقاط من أجل تصحيح مساره نحو خطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الموالي، أو على الأقل تفادي الخسارة لحين استقبال الفريق التونسي على الأراضي المصرية.
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