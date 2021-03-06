بث مباشر | مشاهدة مباراة مولودية الجزائر وتونغيث في دوري ابطال افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مولودية الجزائر الجزائري وتونغيث السنغالي، في إحدى مباريات اليوم السبت 6-3-2021، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

وينقل بث مباشر مولودية الجزائر وتونغيث على قناة بي ان سبورتس 6، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “عادل خلو”، كما ينقل على قناة بين سبورتس كونيكت.

وتقام مواجهة مولودية الجزائر وتونغيث على ملعب ملعب لات ديور بمدينة تياس السنغالية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت الجزائر، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يتواجد مولودية الجزائر الجزائري، وتونغيث السنغالي في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من، الزمالك المصري والترجي التونسي.

وتعادل نادي مولودية الجزائر مع الترجي في الجولة الماضية بنتيجة (1-1)، كما تعادل ايضًا في الجولة الأولى أمام الزمالك ولكن بنتيجة (0-0).

على الجهة المقابلة، خطف تونغيث أول نقطة في تاريخه بدوري ابطال افريقيا بعدما تعادل امام الزمالك في الجولة الماضية بنتيجة (0-0)، وقبل ذلك خسر أمام الترجي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراته الأولى.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر والزمالك في المركز الثاني بنقطتين في رصيدهما، فيما يقبع تونغيث في المركز الرابع والأخير.

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