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مباراة أرسنال ضد بيرنلي .. أوباميانج يهز شباك بيرنلي بهدف جميل بعد 6 دقائق (فيديو)

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في افتتاح التسجيل لفريقه أرسنال في شباك مضيفه بيرنلي في المباراة التي تقام حاليًا بينهما على ملعب تيرف مور في إطار الجولة 27 من الممتاز موسم 2020-2021.

ودخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه بيرنلي المركز 15 برصيد 29 نقطة.

وجاء هدف أوباميانج بعد تسلمه لتمريرة على حدود منطقة جزاء بيرنلي على الرواق الأيسر ليراوغ مدافع بيرنلي بشكل رائع قبل أن يسدد الكرة أرضية على يمين الحارس نيك بوب الذي لم يستطع إيقافها عن دخول شباكه.

شاهد هدف أوباميانج الأول لنادي أرسنال في شباك بيرنلي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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