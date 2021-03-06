شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة أرسنال ضد بيرنلي .. أوباميانج يهز شباك بيرنلي بهدف جميل بعد 6 دقائق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في افتتاح التسجيل لفريقه أرسنال في شباك مضيفه بيرنلي في المباراة التي تقام حاليًا بينهما على ملعب تيرف مور في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

ودخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه بيرنلي المركز 15 برصيد 29 نقطة.

وجاء هدف أوباميانج بعد تسلمه لتمريرة على حدود منطقة جزاء بيرنلي على الرواق الأيسر ليراوغ مدافع بيرنلي بشكل رائع قبل أن يسدد الكرة أرضية على يمين الحارس نيك بوب الذي لم يستطع إيقافها عن دخول شباكه.

شاهد هدف أوباميانج الأول لنادي أرسنال في شباك بيرنلي