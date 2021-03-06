شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: أزمة بين محمد صلاح ويورجن كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبدل المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 61 من عمر اللقاء الذي جمعه الخميس بفريق تشيلسي ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي (بريميير ليج)، والذي انتهى بخسارة الريدز بهدف نظيف.

وأفادت صحيفة (آس) الإسبانية باحتمالية وجود أزمة بين صلاح وكلوب حيث بدا المهاجم المصري (28 عاما) غير راض عن استبداله، وهو أمر غير معتاد بالنسبة له، وسار أمام مدربه بوجه غاضب، وجلس في المدرجات بينما كان يقوم بإيماءات ساخطة.

وقال أسطورة ليفربول جيمي كاراجر لشبكة (سكاي سبورتس) «أنا حقا مندهش من خروج صلاح، هو نفسه لا يبدو سعيدا للغاية».

وأضاف: «ليفربول بحاجة إلى هدف، ومحمد صلاح أفضل هدافي الدوري الإنجليزي».

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فسرعان ما نشر وكيل صلاح، رامي عباس، رسالة غامضة على حسابه الرسمي على (تويتر) واضعا «نقطة» دون كتابة كلمة واحدة، مما أثار جدلا واسعا حول مستقبل الجناح الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن هداف الدوري الإنجليزي موسمي 2017-2018 و2018-2019، الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى عام 2023، محط اهتمام الأندية الكبرى في أوروبا، ومن بينها ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ.