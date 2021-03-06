شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي التونسي.. فاروق جعفر يقدم 3 نصائح إلى باتشيكو لتحقيق الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق 3 نصائح لباتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك قبيل مواجهه الفريق المهمة مع الترجى التونسى في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

أكد جعفر على ضرورة استغلال لاعبى الزمالك عدم قدرة حمدى النقاز، المدافع الأيمن للنواحى الدفاعية بشكل كبير، بالإضافة إلى الضغوط الجماهيرية والعصبية عليه بعد هروبه من نادى الزمالك سابقاً، مؤكداً أن أشرف بن شرقى، سيكون له دور كبير في الناحية اليمنى وبامكانه استغلال الضغوط التي ستكون على النقاز لتشكيل جبهة خطرة على الفربق التونسى في عقر داره.

أضاف جعفر في تصريحاته لـ«المصرى اليوم» أن باتشكيو المديرالفنى لفريق الزمالك عليه استغلال الضغوط الإعلامية على لاعبى الترجى ومطالبة الجماهير التونسية لهم بالثأر من الزمالك، من خلال امتلاك الكرة في منتصف الملعب واللعب على الاستحواذ لافتقادهم الثقة ووضعهم دائما في موقف الدفاع.

وتابع: «من المهم أيضا استغلال الضعف النسبى لخط دفاع الترجى، واختراقه لأنه أضعف خطوط الفريق التونسى مقارنة بخطى الوسط والهجوم لديه، مشيراً إلى أن هذه المباراة تتطلب من باتشيكو وضع تشكيل من اللاعبين أصحاب الخبرات وعدم المجازفة بغير الأساسيين في المباريات السابقة».

وأنهى جعفر كلماته بضرورة توخى لاعبى نادى الزمالك الحذر في أول ربع ساعة من المباراة لأنه يتوقع أن ينزل أصحاب الأرض اللقاء بحماس في البداية وهو ما يحتاح من لاعبى الأبيض استغلال خبراتهم لامتصاص الحماس المتوقع من أبناء باب سويقة.

ويلتقى الزمالك مع الترجى عند السادسة مساء على ملعب رادس في تونس، ويمتلك الزمالك نقطتين من تعادلين أمام المولودية الجزائرى، وتنجيث السنغالى، فيما يمتلك الترجى أربع نقاط من الفوز على بطل السنغال 1/2، والتعادل مع بطل الجزائر في الجزائر 1/1.