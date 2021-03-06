شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: مصطفى محمد سبب أزمة الزمالك التهديفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادي االزمالك، عن أسباب الأزمة التهديفية التي يُعاني منها الفريق الريق الأول لكرة القدم بالقعة البيضاء، في المباريات الماضية
. وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم:«الأزمة االتهديفية التي يعاني منها الزمالك، لها أسباب على رأسها رحيل مصططفى محمد، المهاجم الأساسي إلى فريق ججالاتا سراي التركي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي».
وأضاف :«مروان حمدي التونسي سيف الدين الجزيري، اللذان تم التعاقد معهما في يناير الماضي من المهاجمين المميزين، وظهرا بمستوى مميز مع ناديي مصر المقاصة والمقاولون العرب، في الفترة الماضية، ولكن النقلة من أي نادي للزمالك، مختلفة تماما لأن الضغوط عليهما تكون كبيرة للغاية».
وتابع :«الزمالك واجهه سوء توفيق في مباراتي تونجيت ومولودية الجزائر، حيث أهدر اللاعبين العديد من الفرصة السهلة، ونتمنى أن يعود الجزيري ومروان حمدي، للتسجيل مرة أخرى».
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