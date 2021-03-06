شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: مصطفى محمد سبب أزمة الزمالك التهديفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادي االزمالك، عن أسباب الأزمة التهديفية التي يُعاني منها الفريق الريق الأول لكرة القدم بالقعة البيضاء، في المباريات الماضية

. وقال طارق يحيى، في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم:«الأزمة االتهديفية التي يعاني منها الزمالك، لها أسباب على رأسها رحيل مصططفى محمد، المهاجم الأساسي إلى فريق ججالاتا سراي التركي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي».

وأضاف :«مروان حمدي التونسي سيف الدين الجزيري، اللذان تم التعاقد معهما في يناير الماضي من المهاجمين المميزين، وظهرا بمستوى مميز مع ناديي مصر المقاصة والمقاولون العرب، في الفترة الماضية، ولكن النقلة من أي نادي للزمالك، مختلفة تماما لأن الضغوط عليهما تكون كبيرة للغاية».

وتابع :«الزمالك واجهه سوء توفيق في مباراتي تونجيت ومولودية الجزائر، حيث أهدر اللاعبين العديد من الفرصة السهلة، ونتمنى أن يعود الجزيري ومروان حمدي، للتسجيل مرة أخرى».