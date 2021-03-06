شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدافي دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم .. منهم لاعب سابق بالاهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل انطلاق مباريات اليوم من دوري أبطال أفريقيا، والتي تشهد مشاركة قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، عندما يستضيف الأول فريق فيتا كلوب الكونغولى باستاد القاهرة فى التاسعة مساء، بينما يحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي ، وبخلاف مباراتي ممثلي مصر فى البطولة، تقام اليوم 7 مباريات فى الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا والتي انطلقت أمس بمباراة شباب بلوزداد الجزائري والهلال السواني والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثلة .

وبعيدًا عن حسبة التأهل للدور المقبل وحساب النقاط فى كل مجموعة، يوجد صراع آخر دائر بين بعض لاعبي الفريق المشاركة فى البطولة على لقب هداف المسابقة .

حيث يوجد صراع ثلاثي على هداف المسابقة بين فراس شواط لاعب الصفاقسي التونسي وسيف تبري لاعب المريخ السوداني وأمير سعيود لاعب شباب بلوزداد الجزائري والأهلي المصري السابق بعدما أحرز كل منهم 5 أهداف .

وفى المركز الثاني يتصارع أكثر من لاعب للوصول لقمة الهدافين وهم مامادو كوليبيالي لاعب الملعب المالى وأيوب الكعبي لاعب الوداد المغربي وكيرميت ايراسموس لاعب صن داونز الجنوب أفريقي وسامي فريوي لاعب مولودية الجزائر وفيكتور مياوما لاعب انيمبا النيجيري وتوماس اوليموانجو لاعب مازيمبي الكونغولى وسجل كل منهم ثلاثة أهداف .