شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك في المنتخب بسبب تأخر وصول المحترفين مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، تعديل برنامج المنتخب بعد تأكد تأخر وصول المحترفين مصر ليقرر تأجيل السفر إلى نيروبي لمدة 24 ساعة ليكون يوم 23 مارس الحالي بدلا من 22 من نفس الشهر، استعدادا لمواجهة المنتخب الكيني في التصفيات الأفريقية .

وأعلن المنتخب في وقت سابق السفر إلى كينيا 22 مارس الحالي موعداً للسفر إلى العاصمة الكينية نيروبى على متن طائرة خاصة.

واستقر البدرى المدير الفنى للمنتخب على استدعاء محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودى وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركي، ويرتبط المحترفون بمباريات مع فرقهم يومى 20 و21 مارس الحالي.