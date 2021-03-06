شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلي على فيتا كلوب اليوم بشرة خير لنادي الزمالك أيضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف النادي الاهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

وينتظر الأهلي تحقيق الفوز كعادته على الأندية الكونغولية حين يستضيفها على ملعبه في الألفية الجديدة، فيما ربما يأمل نادي الزمالك كذلك في فوز غريمه الأحمر في المباراة لما قد يحمله ذلك من بشرة خير للفارس الأبيض.

فوز الأهلي على فيتا كلوب سيحمل بشرة خير له ولنادي الزمالك كذلك، إذ في مرتين من إجمالي ثلاث مرات واجه فيها النادي الأحمر فريقًا كونغوليًا بدور المجموعات وفاز عليه في القاهرة، حقق أحد الناديين اللقب.

وجاءت هاتان المرتان أمام مازيمبي الكونغولي إذ فاز الأهلي على مازيمبي 1-0 في القاهرة في عام 2002 خلال دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا فيما انتهت البطولة بتتويج الزمالك باللقب.

وفي 2012، واجه الأهلي مازيمبي مجددًا وحقق الفوز في القاهرة 2-1 في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا قبل أن يتوج المارد الأحمر باللقب في نهاية المطاف.

وكانت المرة الثالثة التي حل فيها ضيفًأ كونغوليًا على الأهلي خسر فيها فيتا كلوب بهدفين نظيفين، لكن الأهلي فشل في تلك المرة في عبور ربع النهائي بعد الهزيمة القاسية 5-0 من صن داونز في جنوب أفريقيا والفوز بهدف وحيد في الإياب.