شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف لا تنسى فى مواجهات الزمالك والترجى التونسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويبحث الفارس الأبيض عن الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط لتحسين وضعه فى جدول ترتيب المجموعة.
ويحتل بطل تونس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض جولتين برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، ولكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا تونجيت السنغالى فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.
واستعاد الموقع الرسمي للزمالك ثلاثة أهداف فى تاريخ مواجهات الفريقين، والتى بدأت عام 1994 وكانت آخر مواجهة فى مارس الماضي.
قاد مدحت عبد الهادي، مدافع الزمالك السابق والمدرب العام الحالى للفارس الأبيض، فريقه لبلوغ دور المجموعات بدورى الأبطال 2002، وسجل قلب الأسد هدف فريقه الوحيد فى شباك الترجي التونسي برأسية متقنة فى المباراة التى أقيمت جمعتهما باستاد القاهرة الدولي.
وساهم هدف عبد الهادى فى حصد نقاط المباراة الثلاث، والتى أهلت الزمالك كمتصدر لمجموعته، ليكمل مشواره في دوري الأبطال بنجاح، ويحصد اللقب الخامس فى تاريخه.
لدغة مغربية من بن شرقى
قاد الدولي المغربي أشرف بن شرقي الزمالك لحصد لقب السوبر الأفريقى فى فبراير 2020 على حساب الترجي التونسي. وجاء هدفا بن شرقي الأول والثانى للزمالك ليكون ضمن الأبرز فى مواجهات أبناء ميت عقبة وفريق باب سويقة، بعد استغلال مهاراته فى التوغل بدفاعات الخصم وتسديد أرضية متقنة على يسار حارس الترجي.
قذيفة أوناجم
وحفر المغربي محمد أوناجم اسمه فى سجلات المسجلين بشباك الترجي، بقذيفة مدوية في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقي من النسخة الماضية.
وجاء هدف أوناجم بعد دقائق قليلة من تقدم للضيوف قبل أن تنتهي المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.
الزمالك التقى مع الترجي فى تونس في 5 مباريات سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، وجاءت جميعها فى دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة بدور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004 حسمها الأبيض لصالحه.
مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي، في تونس شهدت نجاح الأبيض في تحقيق الفوز خلال مباراتين وفاز بطل تونس في مثلهما بينما تعادل الفريقين في مباراة وحيدة، ومن حيث تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، بتونس حيث أحرز لاعبو الأبيض 6 أهداف في مرمي بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 7 أهداف.
أول هزيمة للزمالك أمام الترجى فى تونس، كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا 1994، حيث تعادل الفريقين ذهابا في القاهرة سلبيا، قبل فوز الترجي في لقاء العودة على ملعب رادس يوم 17 ديسمبر عام 1994، بنتيجة 3 – 1، ليحصد أول ألقابه القارية، ثم جاء الفوز الثاني بعد 25 عاماً وتحديدا في النسخة الماضية من دوري الأبطال بعدما ألتقي الفريقين في نصف النهائي وفاز الأبيض ذهابا في القاهرة بنتيجة 3 – 1، قبل الخسارة في رادس بمباراة العودة بهدف نظيف.