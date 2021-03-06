شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف لا تنسى فى مواجهات الزمالك والترجى التونسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد رادس ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة من دورى المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ويبحث الفارس الأبيض عن الفوز والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط لتحسين وضعه فى جدول ترتيب المجموعة.

ويحتل بطل تونس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض جولتين برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، ولكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا تونجيت السنغالى فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

واستعاد الموقع الرسمي للزمالك ثلاثة أهداف فى تاريخ مواجهات الفريقين، والتى بدأت عام 1994 وكانت آخر مواجهة فى مارس الماضي.

رأسية مدحت عبد الهادي قاد مدحت عبد الهادي، مدافع الزمالك السابق والمدرب العام الحالى للفارس الأبيض، فريقه لبلوغ دور المجموعات بدورى الأبطال 2002، وسجل قلب الأسد هدف فريقه الوحيد فى شباك الترجي التونسي برأسية متقنة فى المباراة التى أقيمت جمعتهما باستاد القاهرة الدولي. وساهم هدف عبد الهادى فى حصد نقاط المباراة الثلاث، والتى أهلت الزمالك كمتصدر لمجموعته، ليكمل مشواره في دوري الأبطال بنجاح، ويحصد اللقب الخامس فى تاريخه. لدغة مغربية من بن شرقى قاد الدولي المغربي أشرف بن شرقي الزمالك لحصد لقب السوبر الأفريقى فى فبراير 2020 على حساب الترجي التونسي. وجاء هدفا بن شرقي الأول والثانى للزمالك ليكون ضمن الأبرز فى مواجهات أبناء ميت عقبة وفريق باب سويقة، بعد استغلال مهاراته فى التوغل بدفاعات الخصم وتسديد أرضية متقنة على يسار حارس الترجي. قذيفة أوناجم وحفر المغربي محمد أوناجم اسمه فى سجلات المسجلين بشباك الترجي، بقذيفة مدوية في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقي من النسخة الماضية. وجاء هدف أوناجم بعد دقائق قليلة من تقدم للضيوف قبل أن تنتهي المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف. الزمالك التقى مع الترجي فى تونس في 5 مباريات سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، وجاءت جميعها فى دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة بدور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي، في تونس شهدت نجاح الأبيض في تحقيق الفوز خلال مباراتين وفاز بطل تونس في مثلهما بينما تعادل الفريقين في مباراة وحيدة، ومن حيث تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، بتونس حيث أحرز لاعبو الأبيض 6 أهداف في مرمي بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 7 أهداف.

أول هزيمة للزمالك أمام الترجى فى تونس، كانت في نهائي دوري أبطال أفريقيا 1994، حيث تعادل الفريقين ذهابا في القاهرة سلبيا، قبل فوز الترجي في لقاء العودة على ملعب رادس يوم 17 ديسمبر عام 1994، بنتيجة 3 – 1، ليحصد أول ألقابه القارية، ثم جاء الفوز الثاني بعد 25 عاماً وتحديدا في النسخة الماضية من دوري الأبطال بعدما ألتقي الفريقين في نصف النهائي وفاز الأبيض ذهابا في القاهرة بنتيجة 3 – 1، قبل الخسارة في رادس بمباراة العودة بهدف نظيف.