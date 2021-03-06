شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات الأهلى وفيتا كلوب.. مكسب وخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطو فريق الأهلى خطوة جديدة نحو مشواره فى بطولة دورى أبطال أفريقيا للحفاظ على اللقب، ويلتقى المارد الأحمر فى التاسعة مساء اليوم مع فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة .

مباراة الاهلى أمام فيتا كلوب اليوم هى المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين، حيث سبق والتقى الفريقان فى مواجهتين من قبل، الأولى عام 2019 بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا باستاد برج العرب، وفاز بطل مصر بهدفين دون رد، أحرزهما ناصر ماهر، وعلى معلول.

وفى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا مارس 2019، التقى الأهلى مع فيتا كلوب، وخسر الأحمر بهدف وحيد فى اللقاء الذى أقيم بكنشاسا .

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة الليلة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمود وحيد أو ياسر إبراهيم فى الدفاع، وعمرو السولية وأليو ديانج أو حمدى فتحى وقفشة وحسين الشحات وجونيور أجايى فى الوسط، وفى الهجوم والتر بواليا .