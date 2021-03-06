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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميرنا خالد لاعبة اليد: نفسى أكون مغنية ونجمى المفضل أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ميرنا خالد"، لاعبة كرة اليد السابقة بالنادى الأهلى والمعادى حاليا، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة حيث شاركت فى بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الرياضة هوايتى المفضلة ومعنديش أى حاجة تانى.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
مليش فى المطبخ.
من نجمك المفضل؟
أحمد عز.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟
مغنية
ميرنا خالد 2
لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا بس ممكن أرد عليه.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
يسرا
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال أكتر.
ميرنا خالد 1
تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
شخص رياضى أفضل.