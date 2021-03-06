شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميرنا خالد لاعبة اليد: نفسى أكون مغنية ونجمى المفضل أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ميرنا خالد"، لاعبة كرة اليد السابقة بالنادى الأهلى والمعادى حاليا، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة حيث شاركت فى بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الرياضة هوايتى المفضلة ومعنديش أى حاجة تانى.

مليش فى المطبخ.

أحمد عز.

عمرو دياب.

مغنية



ميرنا خالد 2

لا بس ممكن أرد عليه.

يسرا

الكاجوال أكتر.





ميرنا خالد 1

شخص رياضى أفضل.