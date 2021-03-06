شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء: مباراة الترجي متكافئة وعامل واحد يرجح كفة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مع الترجي التونسي ستكون متكافئة من الناحية الفنية.

ويلتقي الزمالك مع الترجي، في السادسة من مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك فاز على الفريق التونسي في بطولتي السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا في العام الماضي، ولكن يجب على لاعبي الفريق الأبيض عدم التقليل من قيمة الترجي واحترام لاعبيه، خاصة أن الفريق يلعب على ملعبه».

وأضاف: «بالإصرار والروح، لاعبو الزمالك قادرون على تخطي عقبة الفريق التونسي».

وتابع: «مباراة اليوم ستكون متكافئة، لأنها تقام بدون جمهور، وهو ما قد يسهل من مهمة الزمالك في اللقاء».

واختتم: «الأندية العربية مثل الترجي ومولودية الجزائر والوداد المغربي، يلعبون خارج ملعبهم أفضل من ملعبهم».