شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء: مباراة الترجي متكافئة وعامل واحد يرجح كفة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مع الترجي التونسي ستكون متكافئة من الناحية الفنية.
ويلتقي الزمالك مع الترجي، في السادسة من مساء اليوم السبت، على ملعب رادس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وقال طارق يحيى، في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك فاز على الفريق التونسي في بطولتي السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا في العام الماضي، ولكن يجب على لاعبي الفريق الأبيض عدم التقليل من قيمة الترجي واحترام لاعبيه، خاصة أن الفريق يلعب على ملعبه».
وأضاف: «بالإصرار والروح، لاعبو الزمالك قادرون على تخطي عقبة الفريق التونسي».
وتابع: «مباراة اليوم ستكون متكافئة، لأنها تقام بدون جمهور، وهو ما قد يسهل من مهمة الزمالك في اللقاء».
واختتم: «الأندية العربية مثل الترجي ومولودية الجزائر والوداد المغربي، يلعبون خارج ملعبهم أفضل من ملعبهم».
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