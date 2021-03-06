شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية تبشر الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف النادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساء على أرض استاد القاهرة الدولي.

ويتسلح النادي الأهلي بإحصائية إيجابية تبشره بتحقيق الفوز على فيتا كلوب في المباراة المرتقبة، إذ ستكون هذه المباراة هي المرة الرابعة التي يستضيف فيها المارد الأحمر فريقًا كونغوليًا منذ بداية الألفية، فيما جاءت النتائج دائمًا إيجابية لصالح الشياطين الحمر.

واستضاف الأهلي فريق مازيمبي في سبتمبر 2002، ونجح المصريون في تحقيق الفوز بهدف نظيف في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2001-2002.

وعاد الأهلي لاستضافة مازيمبي مجددًا في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في 2012، ليتفوق المارد الأحمر مجددًا بهدفين لهدف.

أما المواجهة الثالثة أمام الكونغوليين في مصر فجاءت في يناير 2019 في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وتفوق فيها الأهلي على منافسه الذي سيواجهه الليلة مجددًا فيتا كلوب بهدفين نظيفين.

وفي المجمل، فاز الأهلي في كافة مبارياته على أرضه أمام الأندية الكونغولية خلال الألفية الجديدة في إطار دوري أبطال أفريقيا الأبرز في القارة، وهو ما يأمل في تكراره، مساء اليوم.