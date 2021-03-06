شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والترجي.. التشكيل المتوقع للفارس الأبيض في مواجهة دوري أبطال إفريقيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباراة مصيرية تجمع الزمالك اليوم أمام الترجي التونسي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز وإحياء مسيرته في دوري الأبطال بعد تعادلين مخيبين أمام المولودية الجزائري وتونجيث السنغالي.
ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي باتشيكو بكل من.
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش».
خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، أحمد فتوح.
خط الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- إمام عاشور.
خط الهجوم: أحمد سيد «زيزو»- يوسف إبراهيم «أوباما»- أشرف بن شرقي.
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