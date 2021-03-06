شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي و فيتا كلوب .. تشكيل المارد الأحمر المتوقع لمواجهة دوري أبطال أفريقيا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة قوية ومصيرية تجمع الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا مع فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم السبت على استاد القاهرة ضمن الجولة الثالثة من لدور المجموعات.

ومن المتوقع أن يدفع بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي بتشكيل يتكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج أو (حمدي فتحي).

ثلاثي قبل المهاجم: جونير أجايي- محمد مجدي «أفشة»- طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: والتر بواليا