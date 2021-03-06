شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحفز لاعبي الأهلي بمكافآت ضخمة لتخطي فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في استمرار مسيرة إنجازات فريق الكرة الأول في دورى أبطال أفريقيا الموسم الحالى، فبعد التتويج بالبطولة التاسعة، والحصول على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، يرى مجلس إدارة النادى الأهلي أن الفريق بإمكانه مواصلة مشواره الناجح في البطولة الأفريقية والتتويج باللقب العاشر بعدما تم توفير كل السبل لتوفير الإمكانيات المتاحة للتتويج.

ويلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الليلة السبت مع فيتا كلوب بطل الكونغو في الجولة الثالثة بدورى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويرغب بطل مصر في استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة في مباراته الأخيرة أمام سيمبا التنزانى.

من جانبه، وعد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي اللاعبين بتعديل لائحة المكافآت الخاصة بالفوز في مباريات البطولة الأفريقية وزيادتها عما كانت عليه الموسم الماضى، من أجل تحفيز اللاعبين على تحقيق اللقب العاشر أفريقيا.

وأبلغ الخطيب اللاعبين قبل مواجهة الفريق مع فيتا كلوب أن مجلس الإدارة لن يبخل عليهم بأى شىء من أجل تحقيق حلم جماهير النادى الأهلى وأن عليهم بذل المجهود لتحقيق هذا الحلم، وفى حالة الفوز على فيتا كلوب سيحصلون على مكافآت مالية ضخمة بخلاف ما تنص عليه اللائحة الحالية.

ويعتبر النادى الأهلى أكثر الأندية الأفريقية تتويجاً بلقب دورة رابطة أبطال أفريقيا، وفى حالة فوز الأهلى على فيتا كلوب الليلة، يرتفع رصيده 6 نقاط، قبل السفر إلى الكونغو لمواجهة نفس الفريق في الجولة الرابعة.