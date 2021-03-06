شكرا لقرائتكم خبر عن موقف كهربا من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم عضو بالجهاز الفني بالمنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري موقف لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى محمود كهربا من الانضمام لصفوف المنتخب خلال لمعسكر المقرر انطلاقة الاسبوع المقبل استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال عضو الجهاز الفني رفض ذكر اسمه: «حسام البدري اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم ضم اللاعب للمعسكر المقبل وذلك بصفة نهائية خصوصًا وأن اللاعب لا يشارك في المباريات الرسمية مع فريقه ولا يعرف حاليًا موقف اللاعب من التدريبات سواء كانت فردية أو جماعية لكونه لا يذهب لناديه حاليًا|.

وتابع: «كهربا موقوف من قبل نادية لمدة شهر، كما أنه كان لا يشارك في التدريبات نهائيًا».

وأشار أن مركز كهربا في المنتخب يوجد به وفره من اللاعبين ولا توجد أزمة في الاستعانة بلاعب آخر بديلًا له في المعسكر.

وكان محمود الخطيب رفض محاولات والد محمود كهربا من اجل العفو عن ابنة والعودة للتدريبات للمتابعة من هنا https://www.almasryalyoum.com/news/details/2275176

وقد ضاعف المدير الفني بيتسو موسيماني عقوبة اللاعب وللمتابعة من هنا

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2274575