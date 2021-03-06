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محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام بيرنلي

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني الإسباني لنادي أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي في المباراة التي تقام بينهما في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب تيرف مور في إطار الجولة 27 من الممتاز.

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: تشامبرز- دافيد لويز- ماري- تييرني

خط الوسط: بارتي- تشاكا- ساكا- أوديجارد- ويليان

خط الهجوم: أوباميانج

البدلاء: ريان- بيليرين- هولدينج- جابرييل- محمد النني- سيبايوس- بيبي- مارتينيلي- لاكازيت

ويدخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه بيرنلي المركز 15 برصيد 29 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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