شكرا لقرائتكم خبر عن والد حمزة المثلوثي يدعمه قبل مباراة الزمالك والترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص والد اللاعب التونسي بنادي الزمالك حمزة المثلوثي على زيارة فندق إقامة الفريق قبل مباراة الفارس الأبيض ونادي الترجي التونسي مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021 من أجل دعم نجله.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام السادسة من مساء اليوم بملعب رادس.

ويتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط ثم يليه مولودية الجزائري الذي يحتل المركز الثاني برصيد نقطتين ثم الزمالك في المركز الثالث بنقطتين بفارق الأهداف مع مولودية ويتذيل المجموعة توينجيت السنغالي بنقطة التي حصل عليها بالتعادل مع الزمالك.

ويسعى الزمالك لتصحيح أوضاعه في ترتيب المجموعة بعد سقوطه في فخ التعادل في أول مباراتين، وإسعاد جماهيره بالانتصار الأول بعد التعادل سلبياً أمام كل من المولودية الجزائري بالقاهرة وتونجيت بالسنغال.