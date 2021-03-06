شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار يحلم بالاعتزال في تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر النجم البرازيلي أوسكار (29 عاماً) عن أمنيته في العودة لفريقه السابق تشيلسي ليعتزل فيه، وقال لاعب الوسط الذي ترك البلوز في 2017 للعب في الصين مع نادي شنغهاي سيبج مقابل 60 مليون استرليني وبأجر 400 ألف استرليني أسبوعياً: «لست نادماً على رحيلي للعب في الصين لكن تشيلسي ساعدني كثيراً في تطوير أدائي ومنحني فرصة اللعب في أوروبا، ولدي الكثير من الأصدقاء فيه لذا أحلم بالعودة إليه وإنهاء مسيرتي هناك». وعلق أوسكار، الذي سجل 38 هدفاً في 203 مباريات مع البلوز منذ شرائه في 2012 مقابل 20 مليون استرليني من نادي إنترناسيونال البرازيلي، على موهبة ميسون ماونت: «يعجبني ماونت كثيراً، أحياناً يلعب مثلي. يذكرني بنفسي عندما التحقت صغيراً بتشيلسي».