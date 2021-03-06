شكرا لقرائتكم خبر عن هامسيك يترك الصين بعد مدربه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن قرب انضمام نجم نابولي الإيطالي السابق السلوفاكي ماريك هامسيك، لنادي جوتبورج مجاناً بعد قيود الأجور التي فرضتها الصين على اللاعبين الأجانب في الدوري (51 ألف استرليني أسبوعياً فقط للاعب الأجنبي). ويتقاضى هامسيك في عقده مع داليان الصيني، الذي انضم إليه في 2019، 150 ألف استرليني أسبوعياً ولا يزال لديه 9 شهور في عقده لكنه وفق تقرير سيترك داليان بعد رحيل مدربه السابق في نابولي رافائيل بينيتز، كما هي حال زميليه في الفريق نيكولاس جايتان ويانيك كاراسكو اللذين اختارا العودة لأوروبا في السنوات الأخيرة.