موعد مباراة الزمالك والترجي الليلة في إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الترجي التونسي، نظيره الزمالك، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

افتتح الزمالك، وصيف النسخة الماضية من البطولة، مشواره في المجموعات بتعادل سلبي على أرضه أمام مولودية الجزائر، وبنفس النتيجة تعادل أيضا مع تونجيت السنغالي في السنغال في الجولة الثانية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن مولودية الجزائر الثاني، فيما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 4 نقاط..

واختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ الزمالك، 22 لاعبا للسفر إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"- محمد عواد - محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - أحمد فتوح - عبدالله جمعة - حمزة المثلوثي.

الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مروان حمدي - أسامة فيصل - حميد أحداد - حسين فيصل- حسام أشرف.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو بالتشكيل التالي:

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

أشرف بنشرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو- يوسف أوباما

حميد أحداد

القناة الناقلة

يذاع اللقاء فضائيا بشكل حصري على قناة beIN Sports HD 4.