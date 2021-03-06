مباراة كل النجوم: أتلانتا على موعد مع احتفال لم يرغب به أحد

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لوس انجليس : لطالما كانت المشاركة في مباراة كل النجوم "أول ستار" السنوية التقليدية حلم جميع لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لأنها تعتبر امتيازا واعترافا بمكانتهم بين نظرائهم، لكن النسخة السبعين التي تستضيفها أتلانتا الأحد وليوم واحد عوضا عن ثلاثة تشكل عبئا أراد الكثيرون تجنبه باستثناء مسؤولي اللعبة.

كان نجم لوس أنجليس كليبرز كواهي لينارد صريحا جدا في انتقاده لرابطة الدوري حين قال "إن الجميع يعرف السبب" الذي يقف خلف عدم إلغاء هذه المباراة السنوية، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو "المال الذي فضلوه على الصحة".

وقرّرت رابطة الدوري إقامة هذه "الاحتفال" الذي يمتد عادة لثلاثة أيام لكنه قلص الى يوم واحد تقام فيه مباراة "أول ستار" إضافة الى مسابقتي الرميات الثلاثية وأجمل سلة ساحقة "دانك"، رغم المطالبة بالغائه هذا العام، لاسيما أن الحضور الجماهيري سيكون محددا بـ1500 مدعو فقط موزعين على مدرجات ملعب "ستايت فارم أرينا".

عندما أعلن مفوض الدوري آدم سيلفر عن موعد المباراة في فبراير، قال "مباراة كل النجوم في أتلانتا ستواصل تقليدنا السنوي للاحتفال بالرياضة وأعظم اللاعبين في العالم أمام جماهير العالم".

لكن ليس هناك رغبة فعلية من معظم اللاعبين في خوض هذا "الاحتفال" بالرياضة، إذ كانت هناك رغبة واضحة عند النجوم في استغلال فترة توقف الدوري خلال هذه الفترة من أجل التقاط أنفاسهم، لاسيما أنهم حصلوا على شهر راحة أقل من العادة خلال الفترة التحضيرية للموسم الحالي بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في انتهاء نهائيات 2019 2020 في وقت متأخر.

"لا أملك الطاقة ولا الحافز"

وكان نجم لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب ليبرون جيمس واضحا في موقفه حيال هذه المباراة، بالقول "لا أملك الطاقة ولا الحافز للمشاركة في مباراة أول ستار هذا العام ... لست سعيدًا حيال ذلك. إذا تم اختياري، سأكون هناك جسديًا ولكن لا ذهنيًا".

وتم اختياره بالتأكيد ليكون قائدا لفريقه في مباراة لا يرغب خوضها.

ورأى أنه "بدأنا الموسم الحالي بعد فترة استعداد قصيرة دامت 71 يومًا وقيل لنا قبل الموسم إنه لن يكون هناك مباراة أول ستار كي يتسنى لنا الاستراحة قليلا ومن ثم يرمون المباراة علينا هكذا. هذه صفعة في الوجه".

وأبرمت رابطتا الدوري واللاعبين اتفاقًا ينص على تخصيص مبلغ مليوني ونصف مليون دولار الى الجمعيات التي تهتم بمكافحة "كوفيد 19" وجامعات وكليات السود التاريخية.

ستقام مسابقة الرميات الثلاثية قبل مباراة "كل النجوم" على أن تقام مسابقة أجمل سلة ساحقة خلال استراحة الشوطين.

وتم اتخاذ تدابير وقائية إضافية لمواجهة "كوفيد 19"تضاف الى البروتوكولات الصحية المعتمدة أصلاً من الرابطة، تشمل رحلات خاصة من والى أتلانتا وإنشاء "فقاعة صغيرة" حيث يقيم اللاعبون والمدربون في فندق واحد مع الخضوع لفحوصات مكثفة للكشف عن فيروس كورونا.

ومن الواضح أن إقامة المباراة في أتلانتا (ولاية جورجيا) رغم الظروف الاستثنائية مرتبط بمسألة النقل التلفزيوني لأن مجموعة "تورنر" التي تملك شبكة "تي أن تي" الناقلة للمباراة، تتخذ من المدينة مقرا لها.

يوتا يكافأ بثلاثة لاعبين

وإدراكا منها بخطورة الوضع الصحي الحالي، توجهت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز الى أهل المدينة طالبة منهم أن يتابعوا المباراة في منازلهم عوضا عن الحانات.

ورأت لدى اختيار مدينتها لاستضافة الحدث أنه "في ظروف طبيعية سنكون ممتنين لفرصة استضافة مباراة كل النجوم، ولكن هذه ليست سنة عادية".

وتابعت "شاركت مخاوفي مع الرابطة وأتلانتا هوكس، واتفقنا على أن هذا الحدث مخصص للتلفزيون فقط ويجب الا يسافر الناس الى أتلانتا للاحتفال".

على الصعيد التنافسي، قرر "الملك" جيمس أن يخوض مشاركته السابعة عشرة في هذا التقليد السنوي كقائد لفريق يضم نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الموسمين الماضيين، فيما فضّل قائد الفريق الثاني كيفن دورانت خيار كايري إيرفينغ زميله في بروكلين نتس.

وكان لجيمس حق الاختيار الأول بعد تصدّره التصويت، فلم يتردّد في تسمية يانيس نجم ميلووكي باكس.

أما دورانت الذي سيكون قائدا دون أن يلعب الاحد في أتلانتا، بسبب الإصابة، فاختار إيرفينغ ليكون ضمن فريقه.

وإلى يانيس، اختار "الملك" جيمس صانع العاب غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري، السلوفيني لوكا دونتشيتش جناح دالاس مافريكس والعملاق الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس).

في المقابل، أضاف دورانت عملاق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل امبيد، كواهي لينارد، بالاضافة إلى هداف الدوري حاليا برادلي بيل (واشنطن ويزاردز)، وجايسون تايتوم (بوسطن سلتيكس).

واختار القائدان أيضا البدلاء السبعة في كل من الفريقين، وكافأ جيمس ودورانت الفرنسي رودي غوبير ودونوفان ميتشل على ما يقدمانه مع يوتا جاز، صاحب أفضل سجل في الدوري حتى الآن، بضمهما الى فريقيهما تواليا.

ثم حصل لاعب ثالث من يوتا على فرصة المشاركة مع فريق دورانت هو مايك كونلي الذي انضم الى المباراة في اللحظات الأخيرة بعد اصابة نجم فينيكس صنز ديفن بوكر في ركبته.

كما سيمثل يوتا بمدربه كوين سنايدر الذي سيشرف على "فريق ليبرون"، فيما سيتولى مدرب فيلادلفيا دوك ريفرز مهمة قيادة "فريق دورانت".

* فريق ليبرون جيمس

الأساسيون: ليبرون جيمس، يانيس أنتيتوكونمبو، ستيفن كوري، لوكا دونتشيتش، نيكولا يوكيتش

الاحتياطيون: داميان ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز)، الأسترالي بن سيمونز (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، كريس بول (فينيكس صنز)، جايلن براون (بوسطن سلتيكس)، بول جورج (لوس أنجليس كليبرز)، الليتواني دومانتاس سابونيس (إنديانا بايسرز)، الفرنسي رودي غوبير (يوتا جاز)

* فريق كيفن دورانت

الأساسيون: كايري إيرفينغ، جويل امبيد، كواهي لينارد، برادلي بيل، جايسون تايتوم

الاحتياطيون: جيمس هاردن (بروكلين نتس)، زيون وليامسون (نيو أورليانز بيليكانز)، زاك لافين (شيكاغو بولز)، جوليوس راندل (نيويورك نيكس)، المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش (أورلاندو ماجيك)، دونوفان ميتشل ومايك كونلي (يوتا جاز).