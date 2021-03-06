شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك والترجي التونسي.. تفوق كاسح للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لخوض قمة أفريقية كروية، عندما يحل ضيفا على الترجي التونسي، فى السادسة مساء اليوم على ملعب رادس بالعاصمة التونسية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك التقي مع الترجى فى 9 مباريات سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، وجاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه.

مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي شهدت تفوقا كاسحا للأبيض، حيث التقي الفريقان فى 9 مواجهات، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى مباراتين.

كما يتفوق الزمالك على الترجي التونسي من حيث تسجيل الأهداف في المباريات السابقة، حيث أحرز لاعبو الأبيض 12 هدفا في مرمي بطل تونس بينما استقبلت شباكهم 9 أهداف.

مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1.

قبل مباراة الزمالك والترجي الليلة، يحتل بطل تونس صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بعد خوض جولتين برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما يأتى الزمالك في المركز الثالث خلف مولودية الجزائر برصيد نقطتين لكل فريق من تعادلين، لكن يتفوق بطل الجزائر بفارق الأهداف، وأخيرا يأتي تونجيت السنغالي في المركز الرابع، برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.