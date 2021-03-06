شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الديب يعلق على لفتة تكريمه فى لقاء الاتحاد والإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري المصاب بالرباط الصليبي، على اللفتة الإنسانية التي قام بها زملائه بالفريق برفع قميصه رقم 17 بعد تسجيل الهدف الثاني للاتحاد فى مرمى الإنتاج الحربي فى اللقاء الذى أقيم أمس الجمعة على ملعب الإسكندرية وانتهى بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد.

وعبر كريم الديب عن امتنانه لهذه اللفتة الإنسانية من لاعبي الاتحاد، مقدما الشكلا للجميع معبرا عن حزنه لعدم مشاركة الفريق هذه اللحظات السعيدة.

وأكد الديب سعادته بمشاعر الأسرة التى يعيشها في الاتحاد السكندري والاهتمام الكبير من جانب زملائه والجهاز الفنى ومجلس الإدارة، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري من عشاق الاتحاد السكندري منذ لحظة اصابته وحتى الآن.

وحرص مهاجم وهداف الاتحاد السكندري رزاق سيسيه على الاحتفال بهدفه في شباك الانتاج الحربي بقميص رقم 17 الخاص بـ كريم الديب، الذي يغيب عن زعيم الثغر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف كريم الديب سعادته بتواصل نجوم الأندية الأخرى معه لمؤازرته بعد تعرضه للإصابة اللعينة التي تطارد نجوم الكرة، وكان على راس الداعمين لاعبي الأهلي والزمالك.، قائلا: "تواصل معي عدد من النجوم فور علمهم بإصابتي بالصليبي خاصة أنها المرة الثانية التي أتعرض فيها لنفس الإصابة، والجميع ساندني ودعمني في محنتين وكان أول المتصلين حسين الشحات من الأهلي ويوسف أوباما من الزمالك وباسم علي من المقاولون العرب.



لاعبو الاتحاد السكندري يرفعون قميص الديب