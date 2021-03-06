شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يعدل موعد السفر إلى كينيا لـ23 مارس بسبب المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الإدارى لمنتخب مصر الأول تعديل موعد السفر إلى كينيا لـ23 مارس الجارى بدلا من 22 من نفس الشهر، بسبب مواعيد وصول المحترفين إلى مصر.

وحدد جهاز المنتخب، فى وقت سابق، 22 مارس الجارى موعداً للسفر إلى العاصمة الكينية نيروبى، على متن طائرة خاصة، قبل تعديل الموعد إلى 23 من نفس الشهر، بسبب مواعيد وصول المحترفين إلى القاهرة.

واستقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب على استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومحمود تريزيجيه نجم أستون فيلا ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودى وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني ومصطفي محمد مهاجم جالاتا سراى التركي، ويرتبط المحترفون بمباريات مع فرقهم يومى 20 و21 مارس الجارى.

فيما يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أسماء القائمة المحلية للفراعنة يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزرالقمر يومي 25 و29 مارس الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي كينيا وجزر القمر عقب انتهاء مشاركتي الأهلي والزمالك فى مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، بينما يرتبط بيراميدز بمباراة في البطولة الكونفدرالية يومى 16و17 مارس .

وفى السياق ذاته، بدأ الجهاز الإدارى لمنتخب مصر فى استخراج تأشيرات لسبعة حراس مرمى قبل رحلة كينيا وتحديدا العاصمة نيروبى المقرر لها يوم 22 مارس الجارى، وكشف مسؤولو منتخب مصر أنه سيتم استخراج تأشيرات لـ7 حراس مرمى على أن يتم اصطحاب 3 حراس فقط إلى كينيا والحراس السبعة هم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد بسام وعمر رضوان والهانى سليمان وعامر عامر، وذلك تحسبا لأى ظروف طارئة أو إصابات قبل السفر.

ويتطرق البدرى للحديث عن اختياراته الفنية للمباراتين وبرنامج الاعداد وأهدافه من مواجهة كينيا وجزر القمر، كما سيتحدث عن خطة المنتخب للمرحلة المقبل.